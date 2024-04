Manca il personale, l'ippica è costretta a fermarsi

Eventi annullati per carenza di personale. Potrebbe essere sintetizzata così la comunicazione diffusa oggi dalla Fise Sardegna. Il comitato regionale della federazione italiana degli sport equestri ha annunciato la sospensione di tutti gli eventi e le manifestazioni programmate e e rientranti nelle competenze della nuova agenzia Asvi Sardegna. Si tratta del soggetto regionale nato con l'approvazione della legge di riordino del comparto ippico ed equestre sardo, che si trova in uno stato di paralisi per via del fatto che il suo personale "è stato di fatto riportato in Agris dalla delibera adottata dalla giunta Solinas lo scorso 15 febbraio", come denuncia la Fise sarda.

"La delibera è in conflitto evidente con la legge che istituiva l'Asvi e ha sostanzialmente determinato il blocco di qualunque attività a sostegno dell'intero comparto ippico - è la denuncia - gli eventi storicamente organizzati di concerto con la Fise non potranno essere realizzati sino a quando la nuova giunta non adotterà i provvedimenti necessari a far ripartire Asvi Sardegna, che oggi esiste solo sulla carta".

I vertici isolani della Fise precisano di avere "atteso fino all'ultimo prima di annullare tutti gli eventi che dovrebbero vedere la collaborazione tra Fise e Asvi, sperando che il governo regionale appena insediato correggesse l'evidente errore commesso da quello precedente".



