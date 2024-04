Comunali Alghero, il centro va da solo e candida Marinaro

Il polo centrista va da solo e punta come candidato sindaco di Alghero su Francesco Marinaro.

"Aperti al dialogo con chi è interessato a un percorso comune", è l'annuncio dopo l'incontro costitutivo cui hanno partecipato Sardegna Al Centro 20 Venti, Noi con Alghero e Riformiamo Alghero, soggetto civico in cui confluisce il gruppo dirigente catalano dei Riformatori, in rotta coi vertici provinciali e regionali del partito e la loro scelta di stare col centrodestra a sostegno di Marco Tedde. Dal fronte civico e moderato si è sfilato il Psd'Az, che in linea con quanto auspicato dai vertici nazionali ha scelto di riunirsi al centrodestra.

"Questo polo è caratterizzato da un forte radicamento nel territorio, dalla partecipazione diretta dei cittadini trae origine l'azione politica che si vuole proporre agli algheresi", spiegano le tre forze civiche. "Questa decisione è l'epilogo di un percorso intrapreso nel segno della nostra naturale collocazione politica e dei principi fondamentali nei quali ci siamo sempre identificati", rimarcano. "Rimane aperto il dialogo - precisano - con chi è interessato a percorrere un sentiero comune, il cui fine è la migliore amministrazione per Alghero".

La decisione dei centristi di andare da soli, in realtà, è figlia anche del mancato accordo col centrosinistra. Il dialogo delle ultime settimane, che nei giorni scorsi si era fatto particolarmente intenso, non ha portato all'individuazione di un candidato sindaco in grado di fare sintesi tra tutte le forze coinvolte, tanto che già da ieri il campo largo ha definitivamente escluso l'ipotesi di un nome diverso da quello di Raimondo Cacciotto. Eppure, stando a quanto trapela da entrambi gli schieramenti, il confronto non si esaurisce qui.





