Alghero, Cagliari e la Gallura mete preferite per ponte 1 maggio

Una piccola estate, ma di primavera. Con due ponti che stanno portando in Sardegna decine di migliaia di turisti. "Numeri positivi, nonostante il clima non ci stia aiutando. Ma i ponti stanno favorendo l'arrivo di turisti italiani - spiega all'ANSA il presidente regionale di Federalberghi Paolo Manca -. Il grosso, però, arriva dall'estero grazie all'apertura della summer season negli aeroporti". La mappa delle mete più battute: "Gallura e Alghero su tutte, ma Pula e Villasimius stanno partendo molto bene. Molti turisti anche a Cagliari", osserva Manca. A Cagliari le attrazioni principali sono la Festa di Sant'Efisio, che si svolge da più di tre secoli ogni 1 maggio, e il Challenger 175 di tennis a Monte Urpinu. Con l'incognita del maltempo.

"Il tempo non ci sta dando una mano - spiega Maurizio Battelli, presidente dell'associazione Extra, specializzata proprio nell'extralberghiero - ma questi due ponti confermano i numeri degli ultimi due anni. Anche le prenotazioni per luglio e agosto stanno andando bene, pure in questo caso al ritmo degli anni scorsi". Cosa sceglie il turista che non va in albergo? "Soprattutto appartamenti - spiega Battelli - e soprattutto le città: sulle coste c'è ancora poco movimento. Un turismo soprattutto internazionale e chiaramente a favorire l'arrivo degli stranieri è la stagione estiva degli aeroporti".

Turisti contenti, ma a volte sorpresi. "A Cagliari ad esempio la segnaletica turistica non è chiara - spiega Battelli - e riscontriamo molta delusione tra i visitatori che vogliono fare un giro a Castello ma trovano gli ascensori guasti". Non solo Sant'Efisio per il primo maggio: c'è il CalaBeer a La Caletta di Siniscola, mentre Gonnostramatza offre la sagra de Su Gattou. Festa del primo maggio anche alla miniera di Montevecchio. Molto bene in questi giorni La Maddalena, Alghero rimane la meta preferita soprattutto da inglesi e irlandesi.

I tedeschi preferiscono la Gallura anche grazie ai collegamenti diretti con l'aeroporto di Olbia da Berlino, Amburgo, Colonia, Dusseldorf, Stoccarda, Francoforte e Monaco. Turismo anche dal mare con le crociere. E in questo settore la capitale è Cagliari: cinque le navi in porto dal 24 aprile all'1 maggio. Con una nave, l'Aurora, davanti a via Roma il giorno di Sant'Efisio dalle 8 alle 22. Giovedì 2 è previsto l'arrivo di crocieristi anche a Oristano con la Marella Explorer.



