1 maggio col maltempo in Sardegna, il sole torna sabato

Temperature quasi estive, con oltre 27 gradi nella costa tra Castelsardo e Valledoria e minime oltre i 5-7 gradi sui rilievi più alti dell'Isola, ma la Sardegna deve ancora attendere per vedere spuntare il sole. Da oggi sino a venerdì, infatti, sull'isola si abbatteranno piogge e temporali anche di forte intensità sino a venerdì, quando la situazione evolverà in meglio. E se le temperature saranno solo in lieve diminuzione, il sole ritornerà invece a splendere tra sabato e domenica.

"La Sardegna è interessata da un area di bassa pressione che, dal pomeriggio di oggi, porterà a precipitazioni diffuse a partire dal settore meridionale, localmente di forte intensità e temporali dalla serata e nottata - spiegano dall'Ufficio Meteo dell'Aeronautica militare - Il vento di scirocco tenderà a girare a libeccio nel corso della notte, mentre una temporanea attenuazione dei fenomeni si avrà solo domani nelle ore pomeridiane".

La tendenza vede "precipitazioni diffuse anche per il 2 maggio, specie nelle zone centrali della Sardegna, con venti da ovest-sud ovest localmente forti, mentre da venerdì soffieranno da maestrale - dicono ancora i meteorologi - da venerdì le condizioni andranno a migliorare con il tempo che si prospetta stabile e soleggiato".



