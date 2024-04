Tennis: Challenger 175 Cagliari, giovedi c'è Tiafoe

Primi scambi al Tennis club di Cagliari per la seconda edizione del Sardegna Open, torneo Atp Challenger 175 con 205mila euro di montepremi.

Da questa mattina sono iniziate le qualificazioni, ma già domani entrano in scena i primi big. Per la star Frances Tiafoe, attualmente numero 21 al mondo ma top 10 sino allo scorso anno, bisogna però aspettare giovedì.

Lo statunitense entra con una wild card. Ogni sua partita è uno spettacolo, non solo per i colpi, ma anche per il comportamento che porta il pubblico dalla sua parte con abbracci e "cinque" alle prime file.

Ha vinto in carriera tre titoli Atp ed è stato semifinalista Slam nel 2022 allo Us Open.

Ci sono anche gli eroi della Davis. E la stessa Coppa vinta a Malaga è esposta al circolo di Monte Urpinu. Musetti debutterà giovedì, come tutti i primi quattro favoriti. Ritroverà Sonego, compagno nella nazionale azzurra. Il torinese, che a Cagliari ha già vinto un Atp 250, sarà in campo dal primo turno, spalmato fra martedì (5 incontri) e mercoledì (7 incontri).

Per l'Italia, ammessi direttamente nel tabellone principale anche un giocatore in grande forma come Darderi (ottava testa di serie, sfida l'argentino Thiago Tirante) e l'altro ex top-10 in gara Fabio Fognini. Wild card per Zeppieri, miglior azzurro nella scorsa edizione del Sardegna Open (si spinse ai quarti di finale), e per Maestrelli.

Eliminato questa mattina Salomone, romano del Terranova Olbia nel "derby" con Cerundolo, argentino ancora tesserato per il Tc Cagliari. A lanciare la sfida agli italiani saranno, insieme a Tiafoe, l'argentino Navone (41), lo statunitense Eubanks (44), l'ungherese Fucsovics (53), il portoghese Borges (56), il tedesco Altmaier (61).



