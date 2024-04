Progetto Ichnusa e Università Cagliari, 11 ragazzi premiati

Trasferire le nozioni apprese lungo il proprio percorso formativo in un progetto concreto, legato al territorio e reale: è questo l'obiettivo del Progetto Ichnusa, iniziativa nell'ambito del corso di Marketing nella facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche dell'Università di Cagliari, in collaborazione con il birrificio di Assemini.

Il progetto, giunto ormai alla 14/a edizione, mira a premiare i giovani talenti in ambito marketing e comunicazione. Oltre 700 studenti hanno partecipato al progetto nel corso degli ultimi 13 anni, e quest'anno l'entusiasmo non è stato da meno. Le iscrizioni hanno visto la partecipazione di numerosi studenti del triennio e delle magistrali di diversi corsi di laurea.

Il motivo di tanto interesse da parte dei giovani sardi? La possibilità per chi sarà riuscito a distinguersi, di essere selezionato per effettuare uno stage retribuito di sei mesi in Ichnusa, passando quindi "dall'altra parte della barricata" e avvicinandosi così al mondo del lavoro. A vincere il Progetto Ichnusa 2024 sono stati, per la prima volta, quattro gruppi di lavoro, con due team classificati in ex equo al terzo posto. Al primo posto Riccardo Pichiri, Veronica Melis e Davide Corrias che hanno presentato il progetto "Ichnusa Ispira". Sul secondo gradino del podio il progetto "Ichnusa next gen" proposto da Giulia Olivari, Antonio Massimo Porcu e Samuele Ambu. Infine, a pari merito i progetti "Contest fotografico e videografico Ichnusa" e "Ichnusa Fest" presentati rispettivamente da Lara Sciola, Carlo Cherchi e Sabrina Tagliamonti e da Nicole Collu e Sara Schirru.

È proprio tra questi giovani e a seguito di una selezione fatta con un esperto in Risorse Umane, che verrà poi identificata anche la persona più idonea a fare lo stage. In questi mesi, i ragazzi che hanno vinto, così come tutti i partecipanti, hanno avuto la possibilità di approfondire nozioni di branding e comunicazione. Lo hanno fatto nel corso di due giornate di seminario durante le quali alcuni membri dello staff Ichnusa hanno presentato il birrificio, raccontato il percorso fatto sul riposizionamento di marca e di prodotto, fino al legame con il territorio.



