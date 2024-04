Abbanoa: 1,2 milioni per nuove reti idriche ad Arzachena

Quasi tre chilometri e mezzo di nuove condotte della rete idrica nel territorio comunale di Arzachena, a Cannigione, Baja Sardinia e Porto Cervo, verranno realizzati grazie ad un investimento di 1,2 milioni di euro del Fondo europeo per lo sviluppo e la coesione. I lavori approvati dal Cda di Abbanoa sono partiti in questi giorni nell'ambito degli interventi di efficientamento delle reti idriche.

A Cannigione cantiere aperto nelle vie Monte Corru, Isola Le Bisce, Lungomare Andrea Doria, Verrazzano, Vespucci e Anzio, a Baia Sardinia in via del Tiglio, a Porto Cervo in via della Randa. Domani a Cannigione si procederà al collegamento delle nuove condotte di via Anzio: tra le 9 e le 15 si verificheranno temporanei cali di pressione e interruzioni nella frazione.

Negli ultimi anni il comune di Arzachena è stato interessato da numerosi cantieri che hanno riguardato la sostituzione di tratti di rete soggetti a frequenti rotture e la dismissione di condotte in materiali ormai superati, con tubazioni moderne.

Arzachena è anche tra i primi trenta comuni della Sardegna dove si sta portando avanti il progetto "Reti intelligenti", che punta ad ottenere una drastica riduzione delle perdite.

Partendo da un'indagine sulla rete ammalorata, alla quale vengono installati dei misuratori portatili per l'effettuare prove idrauliche diurne e notturne con anche ispezioni mirate, si arriva all'individuazione delle criticità e dei malfunzionamenti che vengono segnalati e sistemati in maniera mirata, evitando di sostituire tutta la rete idrica, ma procedendo per step.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA