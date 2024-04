Ennesimo attentato incendiario nel Nuorese, fiamme su 2 auto

Un nuovo attentato nel Nuorese dopo che alcune sere fa le auto di due agenti forestali erano state date alle fiamme a Bolotana. Stavolta sono state prese di mira le due auto di una donna che sono state date alle fiamme in via Gaetano Virdis, nel quartiere Sa 'e Sulis a Nuoro. I mezzi erano parcheggiati sotto casa e sono andate completamente distrutte dalle fiamme che hanno coinvolto, danneggiandola, anche una terza auto in sosta.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro che hanno spentol'incendio e i Carabinieri con gli specialisti della scientifica per i rilievi. Da una prima ricostruzione degli investigatori, non sembrano esserci dubbi sulla natura dolosa dell'evento.

Proprio ieri la presidente della Regione Alessandra Todde, nel corso delle manifestazioni del 25 aprile, aveva parlato di sicurezza con il prefetto di Nuoro Giancarlo Dionisi, prima di recarsi a Bolotana per portare la solidarietà ai due forestali.





