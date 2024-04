Incendio in una palazzina Dolianova, 2 persone messe in salvo

Un incendio durante la notte a Dolianova: salve le due persone all'interno dell'abitazione, per loro non c'è stato bisogno del ricovero in ospedale. L'allarme è scattato alle 3.30: per cause ancora da accertare in una palazzina di via Lussu le fiamme hanno coinvolto tutti e quattro i piani dello stabile.

I Vigili del fuoco, giunti dalla centrale operativa di Cagliari con una Aps (Auto Pompa Serbatoio) ed una autobotte, hanno provveduto al soccorso dei due residenti. Per loro molto spavento, ma nessun problema. Il rogo è stato spento nel giro di un'ora evitando la propagazione alle strutture vicine. Infine la messa in sicurezza dell'area.

Le operazioni si sono protratte sino alle 4.45 circa. Sul posto, oltre i vigili del fuoco e il personale del 118 anche i carabinieri della stazione di Dolianova per gli accertamenti ed i rilievi di legge.



