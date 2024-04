25 aprile: Lilla, la staffetta partigiana in piazza a Cagliari

Tra i 10mila in piazza oggi a Cagliari per il 25 aprile c'era anche Lilla, al secolo Sonia Aquilotti, 88 anni tra qualche giorno, staffetta partigiana quando ne aveva 7. All'epoca viveva ancora nelle Marche con la sua famiglia ma già da piccola era stata chiamata a dare supporto alla Resistenza.

'Per me era un gioco, avevo un grembiulino rosa con un grande orlo e avevo l'impegno di andare a prendere in un podere un quarto di latte che spettava a mia sorella che non aveva ancora 5 anni - racconta tenendo in mano una grande bandiera con l'arcobaleno della pace - Quando arrivavo nell'aia di questo podere, in un pezzo di strada che era visibile sia da una parte che dell'altra, avevo due scelte di fronte: se all'inizio correvo voleva dire che c'era un pericolo e i partigiani non arrivavano; se, invece ,camminavo piano allora e loro piano piano arrivavano e prendevano un fogliettino".

A quell'epoca nessuno mi chiamava Sonia, questo nome l'ho sentito per la prima volta da grande - dice ancora - per tutti ero "Lilla"'.



