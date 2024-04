Torna l'inverno in Sardegna, imbiancato il Nuorese

Nevica ancora in Sardegna dove, a primavera inoltrata, è tornato l'inverno con piogge su diversi territori e neve non solo sui monti del Gennargentu, ma anche a Fonni a 1000 metri sul livello del mare, a Genna Silana (100 metri a Urzulei), e Passo Tascusì a Desulo a 1200 metri.

Le temperature sono precipitate fino -3 gradi sul Bruncuspina, a 1400 metri, e a zero gradi in paese. I fiocchi bianchi sono scesi copiosi intorno alle 3 di notte fino alle 6 quando la tempesta si è calmata lasciando i tetti del paese imbiancati. Un paesaggio anomalo per la stagione: a Fonni una nevicata a fine aprile non si vedeva da tempo.

La temperatura ha iniziato a risalire nelle prime ore di stamattina e un accenno di sole ha sciolto lo strato di neve.

Questa mattina è calato anche il vento che ieri notte sferzava forte il paese amplificando la sensazione di gelo.

Temperature in picchiata anche nel resto dell'Isola, dai circa 2 gradi a Samugheo e Asuni (Oristano) poco sopra i 200 metri sul livello del mare ai 3 gradi di Nuoro, 6 a Sassari e 8 gradi a Cagliari.



