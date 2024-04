Sospetto caso di Dengue, sindaco Olbia 'nessuna preoccupazione'

Un sospetto caso di Dengue a Olbia: a comunicarlo al sindaco della città, Settimo Nizzi, è stata la Asl Gallura che ha rafforzato le misure di prevenzione e sorveglianza per evitare la circolazione del virus.

"La situazione attuale non desta preoccupazione, ma è sempre bene tenere alta la guardia - afferma Nizzi - Occorre però potenziare la capacità della collettività e degli individui di ridurre i focolai di sviluppo larvale del vettore, ovvero zanzare appartenenti al genere 'Aedes' e procedere all'adozione delle necessarie misure di prevenzione individuali".

Il primo cittadino raccomanda alla popolazione di "adoperare alcune misure per proteggersi delle punture di zanzara attraverso l'uso di insetticidi nelle aree private all'aperto e per uso domestico all'interno delle abitazioni, tramite insetticidi e repellenti cutanei". All'aperto è raccomandato di indossare indumenti di colore chiaro che coprano la maggior parte del corpo, necessario poi utilizzare zanzariere alle finestre, alle porte e ai letti e vaporizzare spray ad uso domestico, nel caso di presenza di zanzare in ambienti interni.





