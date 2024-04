Manzini, Pulixi e Marzano alla Fiera del Libro di Iglesias

La Fiera del Libro di Iglesias, organizzata dall'associazione Argonautilus, arriva alla nona edizione, in calendario dal 22 al 25 aprile, e offre un ricco programma di presentazioni, masterclass di formazione gratuita, laboratori di lettura per gli alunni di ogni ordine e grado e tavoli tematici, con alcuni degli autori più importanti nel panorama editoriale italiano.

Tra questi risaltano Michela Marzano, Carmen Lasorella, Antonio Manzini, Piergiorgio Pulixi, che proprio in occasione della rassegna presenta il suo ultimo noir dal titolo 'Per un'ora d'amore' (Rizzoli), e ancora Stefano Lamorgese, Lucio Luca, Riccardo Cavallero e Rocco Pinto. L'edizione è dedicata al tema dell'attenzione e coinvolge in una serie di eventi editori della media e piccola editoria indipendente, librai e biblioteche: si va dai rappresentanti della Rete Pym, ad Alosha il danzastorie di Sicilia, alle libraie delle Librerie Italiane di Barcellona, Parigi e Lisbona, rispettivamente Cecilia Ricciarelli, Flores Raut, e Sara Cappai, fino ai rappresentanti delle Biblioteche Civiche Torinesi e del collettivo Sicilia Niura.

"Il tema di quest'anno è comune a tutta la Rete Pym e rappresenta una sfida, una provocazione, un auspicio per attraversare il contemporaneo", ha affermato il direttore artistico Maurizio Cristella. La fiera si chiude il 25 aprile con una giornata dedicata all'universo letterario di Harry Potter: il centro storico di Iglesias sarà 'trasformato' grazie all'allestimento di alcune scenografie nella Diagon Alley, la strada percorsa dal maghetto nella celebre saga ideata dalla scrittrice britannica J K Rowling, con anche giochi di magia, laboratori di pozioni, l'assegnazione del 'patronus', e sfilate di figuranti. Protagonista di questa festa conclusiva sarà Massimo Battista, il più grande collezionista di libri di Harry Potter.



