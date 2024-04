Basket: ultima chanche playoff per la Dinamo contro Varese

Inseguire i playoff fino in fondo.

È questo il mantra della Dinamo Banco di Sardegna Sassari, che dopo aver perso la scorsa settimana a Napoli, si gioca nelle ultime tre partite della regular season le pur scarse possibilità di conquistare l'ottavo posto in classifica, valido per l'ingresso nei playoff scudetto.

Il primo passo per tenere accesa la speranza è vincere domenica contro Varese, nel lunch match che si giocherà alle ore 12 al PalaSerradimigni: "Tutti, incluso me, vogliono cercare di finire la stagione nel migliore dei modi e giocarcela fino a quando la matematica ci dirà che non possiamo lottare per i playoff", ha detto oggi il coach dei biancoblu, Nenad Markovic, presentando la prossima sfida.

"Sappiamo sicuramente che quella con Varese rappresenta l'ultima possibilità di potercela giocare, a Napoli abbiamo fatto bene a tratti, tutti sanno che un match da ultima spiaggia, l'ultimo treno che passa per i playoff, ma la cosa importante è finire il campionato lottando e cercando di fare il massimo a prescindere dai playoff", ha continunato il coach.

"Abbiamo avuto tanti problemi in settimana tra acciacchi e infortuni. Contro Varese sarà una partita molto difficile; è una squadra che gioca un basket atipico, tiratori da 3 punti, grande ritmo e necessità di vincere a tutti i costi. Se vogliamo avere delle possibilità dobbiamo rispettare il piano partita alla lettera".

Una determinazione manifestata anche dall'ala statunitense Alfonzo McKinnie: "Varese deve vincere assolutamente per restare in A, noi abbiamo l'ultima possibilità per cercare di provare a prendere i playoff, arriviamo da due sconfitte e vogliamo onorare il nostro campo e regalare ai tifosi una gioia".



