Super yacht in Costa Smeralda, incremento presenze nel 2023

La destinazione Gallura, con i suoi centri della nautica in Costa Smeralda, Porto Rotondo e Olbia, fa registrare un nuovo primato nell'estate 2023 con un numero sempre maggiore di super yacht.

Dal 2018 al 2023, infatti, l'area tra Porto Cervo e Porto Rotondo ha visto un incremento costante nel numero di imbarcazioni di lusso. Nel 2018, i yacht totali registrati erano 1.782, con un picco di presenze ad agosto pari al 58,06%. Questo numero è gradualmente aumentato, toccando il suo picco la scorsa estate, quando sono stati registrati 2.330 yacht; il 57,66% delle presenze era concentrato nel solo mese di agosto.

I risultati, che mettendo la Gallura e suoi centri nautici tra i distretti più importanti del Mediterraneo, emergono da uno studio realizzato dal Cipnes Gallura insieme con UniOlbia e sono basati su dati satellitari.

A fare da traino è, come sempre, la Costa Smeralda, che si riconferma di anno in anno destinazione di punta per il turismo nautico di lusso. Ben 357 sono state le giornate totali di permanenza nel nord Sardegna di questi giganti del mare il cui valore complessivo è stato stimato in 15 miliardi e 625 milioni di dollari: cifre da capogiro per yacht che principalmente risultavano appartenenti a proprietari degli Stati Uniti, a seguire nella classifica del loro valore si trovano quelli della Russia, Grecia e Qatar.

La classifica delle presenze vede al primo posto lo yacht "Flying Dagger" con 290 giornate, seguito da "Sibelle" con 224 e "Dilbar" con 160.

Questi yacht che hanno navigato, sopratutto nel periodo estivo, nelle acque della costa nord orientale sarda variano per dimensione: si va da imbarcazioni di 50 metri sino a mega e super yacht che superano anche i 100 metri di lunghezza.



