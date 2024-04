GiroSardegna 24, oltre 500 ciclisti amatori iscritti

Diciotto nazioni, oltre 500 iscritti con una folta rappresentanza di stranieri (167) e sei tappe sulle strade del nord est dell'isola. Sono i numeri dell'edizione 2024 del GiroSardegna in programma dal 20 al 26 aprile.

Il quartier generale della manifestazione sarà Orosei. Si parte domenica mattina, alle 9, con la prima tappa "Medio Fondo Sardegna-Monte Albo". Saranno 120,3 km (per il Medio Giro) e 138,08 (Gran Giro). La gara è valida per il campionato internazionale di "medio fondo". Il percorso attraverserà i centri di Orosei e Galtellì sino all'ingresso di Siniscola, antipasto della lunga salita che porta agli 827 metri del valico del Monte Albo. Poi giù lentamente verso Lula.

La seconda tappa, lunedì 22, sarà la consueta Cronometro Individuale. Lo scenario scelto per i 20,1 km, con partenze scandite ogni minuto, sarà un tracciato (senza centri abitati, incroci, curve strette e interamente chiuso al traffico) veloce e rettilineo che ben si presta alle alte velocità. Martedì 23 sarà la volta della terza tappa, la "per Pedalare in gruppo".

Mercoledì 24 aprile quarta tappa: 92,31 km per il Medio Giro e 117,69 per il Gran Giro alla scoperta delle pendici del Monte Ortobene con due salite (quattro nel Gran Giro) piuttosto impegnative. Giovedì sarà il turno del "gravel", unione tra strada e fuoristrada, una parte montana e una marina, sulla spiaggia di Berchida, lungo l'oasi naturalistica di Bidderosa.

Ci saranno i campioni Italiani Matteo Zurlo e Giada Borghesi, il vicecampione mondiale 2022, il trentino Daniel Oss e il campione italiano CX Under 23 Filippo Agostinacchio.

Venerdì 26 aprile, l'ultima fatica del Giro, il "Finale in salita" della sesta tappa, 42,8 km con un dislivello di 1110 metri fino alla conquista del passo di Genna Silana. Presenti, come ogni anno, i nomi di spicco del panorama ciclistico di ieri e di oggi. Tra loro anche Max Lelli, professionista dal 1989 al 2004.



