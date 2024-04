Trasferimento Ortopedia Cagliari,lavoratori pronti allo sciopero

Tre medici e nove infermieri dell'Unità operativa di Ortopedia e Microchirurgia ricostruttiva dalla Asl di Cagliari all'Arnas Brotzu. Lo ha stabilito una delibera - spiega il sindacato Nursind - arrivata "come una doccia fredda sui lavoratori senza concessione del diritto d'opzione per i dipendenti".

Il Nursind non accetta l'operazione e ha già scritto a prefettura, Regione e aziende. Già dichiarato lo stato di agitazione del personale sanitario. Con possibile inasprimento della lotta: in caso di mancato accordo si arriverà allo sciopero. "Le rivendicazioni - afferma Fabrizio Anedda, coordinatore regionale di Nursind - non hanno trovato ad oggi nessuna soluzione. Preoccupati per le ricadute sulla salute dei cittadini e offesi per la prevaricazione dei diritti sindacali chiediamo di espletare il tentativo obbligatorio di conciliazione e raffreddamento al fine di risolvere lo stato di agitazione".

Ultima possibilità prevista mercoledì mattina in videochiamata per un tentativo di conciliazione. In caso di mancata intesa sarà ancora battaglia.



