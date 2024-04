Coppa America: anche ex ciclista Aru per varo nuova Luna Rossa

Anche Fabio Aru, vincitore della Vuelta in Spagna, di una tappa al Tour e di tre al Giro d'Italia, al varo di Luna Rossa. "Ho avuto modo di conoscere Luna Rossa qualche anno fa dall'interno grazie a Max Sirena e Checco Bruni. Un mondo da conoscere, non potevo mancare oggi a una giornata così importante. È il varo di una barca che rappresenta una nazione: siamo tutti con loro". Due mondi non così distanti come sembra quelli della vela e del ciclismo: "Conosco bene - racconta Aru all'ANSA - Paolo Simion che è stato mio collega da professionista. C'è anche nella vela questa novità per la quale al posto delle braccia si utilizzeranno le gambe. Sarà interessante vedere i risvolti di questo cambiamento. Attendiamo tutti con ansia la prossima America's cup".



