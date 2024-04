Tornei illegali di poker, chiusa una sala giochi a Senorbì

Una sala giochi in cui venivano organizzati tornei illegali di Poker Texas hold'em è stata chiusa dal questore di Cagliari per 15 giorni dopo il blitz condotto dai carabinieri.

I militari dell'Arma hanno appurato che all'interno della sala venivano organizzati tornei di poker pubblicizzati sui social, nel corso dei quali era possibile vincere migliaia di euro e pagare più volte l'iscrizione in caso di eliminazione.

Caratteristiche queste che, secondo quanto previsto dal Testo unico di pubblica sicurezza, configurano il gioco d'azzardo.

Dopo una serie di verifiche i carabinieri di Senorbì hanno fatto scattare il blitz identificando all'interno della sala giochi 19 giocatori e quattro croupier.

Il titolare è stato segnalato e oggi è scattata la chiusura temporanea di 15 giorni ordinata dal questore.



