Lions day a Cagliari tra screening, cultura e divertimento

Giornata di cultura, divertimento e solidarietà al Parco di Monteclaro. L'appuntamento è fissato per domenica 14 aprile con il Lions Day.

Tra le proposte della manifestazione anche le esibizioni musicali e quelle di Tai Chi Chuan, la sfilata di moda e cabaret, teatrino per ragazzi e laboratori di pittura, di cura dell'orto pet terapy, sicurezza stradale.

Ma il Lions Day non è solo svago e divertimento. Saranno organizzati screening medici gratuiti per promuovere la salute e il benessere: un'opportunità per accedere a controlli preventivi e informazioni sulla salute, gratuitamente.

Dalle 9 controlli gratuiti nel campo dell'oculistica e retinopatia, della prevenzione senologica, della diabetologia, della prevenzione oncologica, dell'ecografia della tiroide, della cardiologia, della dermatologia, dell'alimentazione, della prevenzione della salute psicologica e dell'educazione all'igiene dentale nei bambini.

"Una manifestazione - ha detto Gabriele Asunis, presidente zona A, sesta Circoscrizione dei Lions Cagliari - che si svolgerà in contemporanea in tutto il mondo, anche con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi, sui progetti e sulle attività che i Lions portano avanti in ogni distinta realtà territoriale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA