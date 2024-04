Lavori dell'Enas nella condotta che alimenta il Simbirizzi

Per lunedì 15 aprile i tecnici dell'Enas, l'Ente Acque della Sardegna, hanno in programma un intervento di manutenzione lungo la condotta che garantisce la fornitura di acqua grezza dall'invaso del Mulargia al potabilizzatore di Simbirizzi al servizio di Cagliari, Quartu, Quartucciu, Settimo San Pietro, Maracalagonis e Villasimius.

I lavori comporteranno la sospensione dell'attività del potabilizzatore dalle 9 alle 17. I tecnici di Abbanoa hanno approntato un piano che consentirà di garantire il servizio tramite l'utilizzo delle scorte accumulate ai massimi livelli nei serbatoi e manovre che saranno eseguite in rete per una efficiente distribuzione nei centri interessati.

In particolare, per quanto riguarda Cagliari - spiega Abbanoa in una nota - sarà operativo a pieno regime il potabilizzatore di San Michele mentre il potabilizzatore di Sestu potrà garantire un'ulteriore integrazione in caso di emergenza.

Eventuali cali di pressione, limitati alle zone alte, potrebbero verificarsi nel tardo pomeriggio.

Il servizio riprenderà comunque a pieno regime appena sarà riavviato il potabilizzatore e ripristinati i livelli nei serbatoi.



