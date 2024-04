Campo scuola polizia locale, studenti diventano agenti a Sassari

Diventare agenti per sei giorni. È l'opportunità offerta agli studenti delle scuole superiori di Sassari dal "Campo scuola della Polizia locale": a luglio, nella seconda edizione dell'iniziativa, 20 ragazzi vestiranno maglietta e pettorina da poliziotto e seguiranno passo passo le attività degli agenti durante l'intera giornata di lavoro.

Il campo scuola è stato presentato al Comando di via Carlo Felice dal dirigente Gianni Serra e dal sindaco, Nanni Campus.

Le scuole superiori coinvolte saranno dieci, con due studenti per ogni istituto che svolgeranno con la Polizia locale il loro periodo di alternanza scuola-lavoro, oggi chiamato "percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento".

Tre le novità del 2024. Innanzitutto la durata: il progetto non sarà più di 5 giorni come lo scorso anno, ma di 6, dal lunedì 1 luglio al sabato 6 luglio, giornata quest'ultima durante la quale i partecipanti si cimenteranno nella realizzazione di un cortometraggio sulla loro esperienza.

Dal momento del loro ingresso e fino all'uscita, ogni giorno, saranno senza i loro cellulari. Le famiglie avranno i contatti del Comando per qualsiasi emergenza.

Durante questa edizione, che si terrà al Comando, oltre alle attività all'esterno tipiche delle pattuglie, gli studenti avranno l'opportunità di simulare una prova di concorso per entrare come agente nella Polizia locale, affrontando i test scritti, orali e quelli fisici (corsa, salto in alto, trazioni).

Per tutto il periodo del campo scuola, la pausa pranzo sarà all'interno del Comando al fine di garantire uno spazio sicuro e costantemente vigilato e al tempo stesso un'ulteriore occasione di socializzazione e scambio di impressioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA