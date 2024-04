Calcio: Ranieri sfida l'Inter senza Nandez e Deiola

Due centrocampisti in meno per il Cagliari che si prepara alla trasferta in casa della capolista Inter. E due problemi in più per Claudio Ranieri: Deiola e Nandez, squalificati dopo i gialli rimediati domenica con l'Atalanta, sono due elementi chiave del nuovo corso che, dopo la sconfitta con la Lazio, ha prodotto 12 punti in sette partite.

Giocatori difficili da sostituire, soprattutto per esperienza, carisma e grinta. Il tecnico rossoblù potrebbe rilanciare in mediana Prati, confermando il 4-3-2-1 con Makoumbou e Sulemana. Mentre Zappa riprenderebbe il posto occupato da Nandez contro l'Atalanta dietro a destra.

Tra attacco e tre quarti Ranieri può scegliere tra Jankto (riproponendo magari il 4-2-3-1 delle scorse settimane), Oristanio, Luvumbo, Gaetano, Viola, Shomurodov e Lapadula.

Partono favoriti Gaetano e Shomurodov, tra i protagonisti dell'azione del gol del pari contro l'Atalanta.

Nel frattempo il Cagliari sta cercando di rimettere in pista anche Petagna: oggi l'ex Monza ha continuato con il lavoro personalizzato. Difficile il recupero con l'Inter, ma potrebbe tornare nella lista dei convocati per la sfida casalinga con la Juventus di venerdì 19.



