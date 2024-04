La Fontana di Rosello a Sassari si fa bella

Monumento simbolo della città, la fontana di Rosello si fa bella per l'avvio della stagione turistica. È iniziato oggi un intervento di manutenzione straordinaria, che si concluderà giovedì, per restituire splendore alla fontana del XVII secolo, a 12 anni dalle ultime cure ricevute. Sarà ripulita la vasca in trachite presente alla base della struttura, con asportazione del limo e dei licheni che si sono accumulati all'interno della vasca stessa, sul bordo e nelle altre zone in granito.

Anche il sistema di deflusso dell'acqua dalla vasca verso il lavatoio e nei pozzetti laterali sarà ripulito; infine, sarà ripristinata la stuccatura in materiale impermeabilizzante in corrispondenza del bordo e delle pareti della vasca, in modo da fermare l'attuale fuoriuscita dell'acqua verso l'esterno e in particolare sul piano di calpestio circostante. L'intervento è finanziato con 7.686 euro, fondi ottenuti dagli introiti della vendita di biglietti della Rete Thàmus che gestisce il sito storico.



