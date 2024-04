Tennis: Binaghi, per la Davis ci serve il carisma di Berrettini

"Felicissimi per Berrettini: ieri abbiamo recuperato un grande giocatore, è quello che ha avviato un ciclo". Così il presidente della Fitp Angelo Binaghi a Cagliari in occasione della presentazione del Sardegna Open di tennis a partire dal 29 aprile.

"Gran bravo ragazzo Berrettini - ha continuato - lo ha dimostrato anche seguendo la squadra di Davis quando non poteva giocare. Un giocatore forte, di grande carisma e umanità: adesso ci servirà anche sulla terra e sull'erba, lui che è uno specialista. Poi con lui dobbiamo anche difendere la coppa Davis".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA