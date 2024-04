Lavori sulla Cagliari-Iglesias, modifiche agli orari dei treni

Dal 9 aprile al 10 giugno per lavori di manutenzione tra le stazioni di Villamassargia e Iglesias, la circolazione ferroviaria sulla linea Cagliari - Decimomannu - Villamassargia - Iglesias subirà delle modifiche.

Sono previste cancellazioni, modifiche di orario e anticipi di 5 minuti per le partenze e posticipi di 5 minuti per gli arrivi nella stazione di Iglesias. Nel caso di cancellazione sono previste corse con bus con aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale; i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio effettuato con i treni.

Sui bus non è ammesso il trasporto bici, non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani guida per non vedenti. I bus effettuano la fermata nel piazzale antistante la stazione.

I lavori riguardano il risanamento della massicciata per innalzare della velocità di transito dei treni tra le stazioni di Villamassargia e Carbonia. Il cantiere si estenderà su una superficie di 31 chilometri di linea e vedrà quotidianamente impegnati 40 tecnici tra operatori di Rete Ferroviaria Italiana e ditte appaltatrici per un investimento economico complessivo di oltre 9 milioni di euro.



