Da tutto il mondo per spingere i matrimoni nel sud Sardegna

Le agenzie internazionali specializzate nel turismo legato ai matrimoni da favola sbarcano in Sardegna. È la prima volta che arrivano tutte insieme: visiteranno hotel di lusso, siti archeologici e spiagge del Sud Sardegna. Con un obiettivo: convincere coppie da tutto il mondo, ma soprattutto americane, indiane e arabe, a pronunciare il sì della vita davanti allo Scoglio di Peppino, nell'area archeologica di Nora, e negli altri paradisi della parte meridionale dell'Isola.

Il SoulStir Trip, così è chiamato il sopralluogo, comincerà a settembre. L'iniziativa mette insieme il progetto Love is Wedding, nato 20 anni fa grazie all'impegno delle event manager Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia che promuove la Sardegna come destinazione per le nozze, con Say Yes in Italy, l'iniziativa che mira a valorizzare le eccellenze italiane nel settore dei matrimoni internazionali. Il tour punterà su natura incontaminata, tradizioni culinarie, arte e accoglienza. Le agenzie estere di riferimento selezionate per partecipare al SoulStir Trip rappresentano l'eccellenza nel segmento del lusso dei matrimoni internazionali.

Una arriva dall'Arabia Saudita ed è leader nel mercato del Medio Oriente. Anche Stati Uniti e India interessati ai matrimoni in Sardegna. In particolare l'agenzia indiana, sottolineano gli organizzatori dell'evento, si distingue per la sua abilità nell'organizzare matrimoni lussuosi che fondono tradizione e modernità.



