Comunali: a Sassari Pirino rinuncerà al 100% dell'indennità

Manuel Pirino, probabile candidato sindaco per il costituendo progetto Generazione Sassari con lo slogan "#ilvotoirriverente", se dovesse vincere andrà a Palazzo Ducale a titolo gratuito. A svelare la scelta di Pirino, da sempre impegnato in politica, è l'avvocato sassarese Gabriele Sechi.

In una lettera sottoscritta da entrambi, il legale spiega che l'aspirante primo cittadino è stato nel suo studio per formalizzare la volontà, in caso di vittoria, di "devolvere da subito il 100% della sua indennità a favore di un fondo che verrà costituito al fine di soddisfare le varie ed eventuali necessità dei sassaresi e della città di Sassari".

L'avvocato riferisce di aver ricevuto "l'incarico di redigere l'atto costitutivo del Fondo" del quale si farà garante, "unitamente ad altre due persone di trasparente e provata moralità". Pirino ha infine chiesto al legale di autenticare la dichiarazione e di tenerne copia presso il suo studio.



