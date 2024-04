Fiamme in un canneto tra Selargius e Monserrato

Un incendio si è sviluppato in un canneto tra Monserrato e Selargius nel primo pomeriggio. Le fiamme si sono anche propagate a causa del vento e una fitta coltre di fumo nero, visibile anche a distanza di chilometri, si è sollevata in cielo. I residenti della zona hanno fatto scattare l'allarme. Sul posto stanno lavorando tre squadre dei vigili del fuoco partite dal Comando provinciale di Cagliari che stanno lavorando per domare il rogo. Non si registrano feriti o danni.

Alcune cause sono state evacuate in via precauzionale dai vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento.

Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, sono partite dal viale Vienna e si sono propagate verso via Riu Mortu a Monserrato, non distante da Selargius.

Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, sono intervenuti gli agenti della polizia locale e militari del Norm della Compagnia di Quartu Sant'Elena impegnati nella viabilità.

L'incendio ora è sotto controllo nonostante il vento stia rendendo particolarmente impegnative le operazioni di spegnimento e bonifica.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA