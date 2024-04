Calcio: Cagliari, pareggio sofferto ma classifica sorride ancora

Un pareggio che vale molto perché ha evitato una sconfitta con un'avversaria diretta, il Verona.

Ma che - per la teoria del bicchiere mezzo vuoto - può essere considerata anche un'occasione persa. Soprattutto perché ora il calendario riserva al Cagliari tre partite molto difficili: domenica in casa con l'Atalanta, poi a San Siro con l'Inter e quindi in casa con la Juventus. La classifica sorride ancora: la squadra di Ranieri è quindicesima con il Verona. E si gioca le ultime otto partite con un vantaggio di due punti sulle terzultime Empoli e Frosinone. E di tre sulla penultima, il Sassuolo. Attenzione, però: il Cagliari dovrà giocare lo scontro diretto con i neroverdi in trasferta alla penultima giornata.

Il cammino per la salvezza dei rossoblù prevede quattro sfide con big in corsa per Champions e altre coppe (compresa capolista Inter) più tre scontri diretti. Il Cagliari dovrà giocare anche con il Genoa, l'unica squadra del campionato senza ambizioni continentali e senza rischi zona calda. Se si guardano i calendari degli altri, si scopre che non necessariamente l'erba del vicino è sempre più verde. Il Lecce - che nella corsa a otto è in pole position - ha quattro scontri diretti e quattro confronti con big o comunque con squadre che sognano l'Europa.

L'Udinese idem: quattro sfide con rivali e quattro con la nobiltà del torneo (Inter compresa). Anche il Frosinone quattro sfide con le prime (Bologna, Napoli Torino Inter) e quattro con le ultime, compresa Salernitana. Non facile (anzi forse è il più difficile) il cammino dell'Empoli: cinque big e tre scontri diretti. Più semplice il percorso del Sassuolo: nelle ultime otto gare affronta il Genoa, 4 grandi (compresa l'Inter), e tre sfide dirette, una con la Salernitana. Per i campani piove sul bagnato: cinque big e tre sfide dirette con le concorrenti per evitare la B. Forse la strada più in discesa è quella del Verona: cinque big (anche l'Inter ma all'ultima giornata con lo scudetto verosimilmente in tasca), Genoa e due scontri diretti, Salernitana compresa.

Il Cagliari per ora pensa solo all'Atalanta. Oggi ripresa degli allenamenti. Con un obiettivo: recuperare Gaetano, in panchina tutta la gara ieri con il Verona.



