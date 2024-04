Vela: Andrea Mura a Cagliari dopo giro del mondo di 4 mesi

È tornato a Cagliari dopo il giro del mondo in solitaria, durato quattro mesi, lo skipper cagliaritano Andrea Mura.

Grande festa oggi in aeroporto a Elmas per il terzo posto conquistato alla Global Solo Challenge, poi di corsa alla Domus per la sfida salvezza Cagliari-Verona. Nel pre-gara Mura è stato omaggiato con una speciale maglia rossoblù personalizzata con la scritta "Rombo di Vento" in onore di Gigi Riva.

Il velista cagliaritano, 59 anni, è diventato il quinto italiano di sempre ad avere doppiato senza mai fermarsi Capo Horn in solitaria, in assoluto il primo sardo a compiere l'impresa.



