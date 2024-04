Calcio: Sulemana salva il Cagliari, col Verona finisce 1-1

Botta e risposta, tra primo e secondo tempo, e Cagliari e Verona, appaiate in classifica, si spartiscono la posta, altissima, in palio, in vista del rush finale nella corsa salvezza.

A otto giornate dalla fine prevale la paura di non perdere. E stavolta il Cagliari se l'è vista brutta. Sotto di un gol ha rischiato il tracollo, ha riagguantato il risultato grazie al gol dell'ex firmato Sulemana (appena entrato in campo) e nel finale ha provato a vincerla, ma senza l'esito fortunato di altre volte. Anche se, ad onor del vero, i rossoblù possono recriminare per un rigore non concesso per una trattenuta ai danni di Luvumbo. Doveri, evidentemente, non la giudica così influente - anche se l'attaccante angolano è solo davanti al portiere - e il Var nulla può.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA