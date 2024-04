Calcio: Ranieri, 'punto pesante contro una signora squadra'

Claudio Ranieri guarda il bicchiere mezzo pieno e, dopo l'1-1 col Verona, pensa più al punto conquistato. E non all'occasione sprecata in casa. "Non abbiamo giocato bene nel primo tempo - commenta l'allenatore del Cagliari in sala stampa - ma più per merito del Verona che per demerito nostro. Bella ripresa, sono stato costretto a togliere Shomurodov che era andato bene, per inserire un uomo tra le linee, Viola. Siamo andati meglio. E sono contento anche per i tre ragazzi che sono entrati nel secondo tempo".

Punto pesante, secondo Ranieri. "Il Verona è una signora squadra: aver risposto colpo su colpo contro un avversario così, mi riempie di soddisfazione: alla squadra non io niente da dire". Il rigore su Luvumbo? "Arbitraggio perfetto, ma il metro è questo - osserva Ranieri -. Se quella trattenuta viene fatta fuori area, danno punizione e cartellino. Come era successo a Makoumbou con la Lazio (espulso dopo consulto al Var per una leggera trattenuta su Guendozi lanciato a rete, ndr).

L'assenza di Gaetano? "Lapadula, Nandez, Mina erano già a rischio per diversi motivi, mettere un altro uomo con punto interrogativo sarebbe stato pericoloso. Con una squadra molto fisica ho preferito mettere Viola e non Gaetano. Anche per preservare lo stesso Gaetano". Positivo il giudizio su Sulemana "Un giocatore in crescita, sono molto contento di lui". Il futuro? "Saranno partite difficilissime - conclude l'allenatore del Cagliari - noi lotteremo sino alla fine: è una lotta bellissima".



