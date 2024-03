'Sassari Città Regia', in una cartina i tesori della città

Si chiama "Sassari Città Regia" il percorso tra i palazzi e i luoghi che hanno fatto la storia della città: edifici di culto ed ecclesiastici, monumenti storici, sedi istituzionali, musei, sale espositive e le più belle e prestigiose abitazioni private.

La grande scommessa sul destino turistico di Sassari ha mosso oggi un passo concreto nella sala conferenze di Palazzo Ducale con la presentazione di un'inedita cartina turistica double face: da una parte il centro storico, dall'altra le mete naturalistiche sparse in un territorio comunale che per estensione è il quinto in Italia. Da un lato risaltano il Duomo di San Nicola, Palazzo di Città e altri prestigiosi edifici, sul retro spiccano l'altare preistorico di Monte d'Accoddi, unico ziqqurat esistente al di fuori dall'area mesopotamica, i percorsi naturalistici e il litorale tra Platamona, Fiume Santo e il borgo minerario dell'Argentiera.

A presentare la cartina realizzata con la benedizione del sindaco Nanni Campus, è stato l'editore Carlo Delfino. Con loro Guglielmo De Stasio, presidente del Rotary Club Sassari, che ha patrocinato l'iniziativa. "Questo lavoro è frutto della collaborazione di storici e altri esperti, la loro ricerca puntuale ci restituisce una mappa precisa dello straordinario patrimonio su cui possiamo puntare per essere attrattivi", sottolinea Campus. La casa editrice ha donato 10mila copie al Comune, che le distribuirà durante la Cavalcata, negli infopoint presenti in città, negli alberghi e negli esercizi commerciali.

La cartina sarà scaricabile dal sito dell'amministrazione, ma l'idea è che associazioni di categoria e imprenditori la adottino e ne sponsorizzino la stampa e la diffusione.

"In occasione del traguardo del millesimo titolo da noi editato, questo è un omaggio alla città - spiega Delfino - volutamente in questa cartina manca la zona industriale di Predda Niedda, che offre sicuramente moltissimi servizi, ma la storia pulsante della città è nella sua parte storica, e questo strumento vuole sopportare chi crede nel suo rilancio". Per il Rotary la partecipazione all'iniziativa "è la naturale prosecuzione di un percorso intrapreso già da alcuni anni", come spiega il presidente De Stasio, secondo cui "Sassari è una città turistica e siamo lieti di contribuire a valorizzarla".



