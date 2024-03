Nuovi macchinari in Aou, laboratorio analisi chiude sino al 6/4

Per consentire l'avvio delle nuove apparecchiature, il laboratorio analisi di via Monte Grappa resterà chiuso all'utenza esterna da sabato 30 marzo a sabato 6 aprile.

Il laboratorio, infatti, nei mesi scorsi, è stato sottoposto a un completo rinnovamento, con l'installazione di macchinari di avanzata tecnologia che consentiranno anche la definizione di nuovi percorsi in grado di garantire una maggiore qualità analitica e accuratezza diagnostica.

In questo periodo, saranno comunque garantite le richieste in urgenza oltre quelle già prenotate.

Sarà sempre possibile effettuare le richieste di prenotazione, tramite mail, scrivendo a prenotaesami.lab@aouss.it e/o al numero di telefono 079-2644560 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 10:30 alle 13).



