Comune Cagliari e Radio Sintony insieme contro violenza donne

La radio dá voce alla campagna contro la violenza sulle donne del Comune di Cagliari. L'intesa tra amministrazione e Sintony ha già prodotto i primi risultati con la diffusione del messaggio lanciato con l'iniziativa "Fischia la fine". Questa campagna prevede l'utilizzo di un fischietto rosso come simbolo di solidarietà e sostegno alle donne vittime di violenza.

"Questa sinergia - ha rimarcato l'assessora comunale delle Pari opportunità Marina Adamo riferendosi in generale alle collaborazioni tra enti pubblici da una parte e privati e associazioni dall'altra - rappresenta uno strumento indispensabile per affrontare in modo coordinato ed efficace ogni forma di violenza di genere". Adamo ha sottolineato l'importanza di "coinvolgere attivamente la società civile nella lotta contro la violenza di genere".

La consigliera Stefania Loi, presidente della Commissione Pari opportunità, ha ribadito l'importanza dell'iniziativa "Fischia la Fine", evidenziando il suo ruolo nel "sensibilizzare la comunità e nell'offrire sostegno alle donne in situazioni di difficoltà".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA