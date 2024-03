A Cagliari una piazza dedicata allo studioso Roberto Coroneo

A Castello una nuova piazza intitolata a Roberto Coroneo, studioso di Storia dell'Arte medioevale e preside della facoltà di Lettere e Filosofia, scomparso a 53 anni nel 2011. La cerimonia, presieduta dall'assessore alle Politiche per la mobilità e servizi tecnologici, con delega alla Toponomastica, Alessio Mereu, rappresenta "un tributo sentito nei confronti di un uomo che ha dedicato la sua vita alla ricerca e alla diffusione della conoscenza".

Così anche Francesca Ghirra, deputata e consigliera comunale, tra gli artefici nel 2022 della proposta, poi condivisa all'unanimità dal Consiglio comunale di Cagliari, di intitolare la piazza a Coroneo. "Con tantissime iniziative ha lasciato - ha aggiunto - un'impronta indelebile nel campo degli studi storico-artistici".

E grazie alla pubblicazione di numerosi articoli e monografie, "ha contribuito in modo significativo alla comprensione del patrimonio culturale sardo". La nuova piazza Roberto Coroneo, accanto a via Del Fossario, è a pochi passi dall'area dedicata all'artista Maria Lai. "Un luogo simbolico dove la memoria e l'eredità intellettuale di questo studioso continueranno a vivere", hanno rimarcato Mereu e Ghirra. Alla cerimonia di questa mattina di venerdì 29 marzo 2024 anche i familiari e i suoi studenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA