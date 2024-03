Piccole imprese artigiane in vetrina a Linea Verde Start

Piccole imprese artigiane di Cagliari, Assemini, Villacidro e Gonnosfanadiga. Ma anche la storia, l'ambiente e la cultura del Sud Sardegna, in particolare di San Sperate e Siliqua. Tutto in vetrina sabato 30 marzo da mezzogiorno nel programma di Rai 1 Linea Verde Start, realizzato in collaborazione con Confartigianato.

La trasmissione si aprirà a Cagliari con la visita alla spiaggia del Poetto e alla necropoli punica di Tuvixeddu.

Proseguirà con tappe a Gonnosfanadiga dal panificatore Riccardo Porta del Panificio Artigiano Porta 1918, ad Assemini dal ceramista Andrea Farci e dalla stilista Marinella Staico, e a Villacidro nella falegnameria artigiana Legnostrutture di Alessio Monzo. Spazio anche a San Sperate, al giardino sonoro di Pinuccio Sciola, e Siliqua, al Castello dell'Acquafredda. Non mancherà anche una videoricetta cagliaritana a base di pesce. La puntata si chiuderà con l'intervista nel parco di Molentargius a Fabio Mereu, presidente di Confartigianato sud Sardegna.

"Orgoglio, passione, manualità e genio - spiega - sono le caratteristiche dell'artigianato sardo e la vera forza delle nostre imprese, realtà che perlopiù sono familiari e proseguono la tradizione dei loro predecessori".



