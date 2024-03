Anche la campionessa uscente Majer al Sardinia Trail

Anche la polacca Ewa Majer dal 10 al 12 maggio al Sardinia Trail, la corsa tra le cime del Gennargentu, i tacchi di Ulassai, e il mare dell'Ogliastra.

La campionessa uscente sarà tra le protagoniste dell'edizione 2024 che prevede tre tappe per un totale di circa cento chilometri complessivi e oltre quattromila metri di dislivello.

Ulassai ospiterà la partenza della tappa finale. Confermata, invece, la spiaggia di Museddu, nella Marina di Cardedu, come sede dell'evento. La prima tappa partirà dalla Marina di Tertenia. Mentre la seconda comincerà dal Nuraghe Ruinas, costruito a 1200 metri (il più alto della Sardegna) nel territorio di Arzana. "Ho deciso di tornare a correre il Sardegna Trail - spiega Majer - perché per me questa gara ha davvero un grande appeal. Amo respirare l'aria della Sardegna e godere dei meravigliosi panorami che offre".

La runner polacca si è aggiudicata la corsa nel 2019 davanti alla svizzera Ylenia Polti e nel 2023 davanti all'italiana Mariangela Curini. Majer si è piazzata inoltre seconda nel 2022, dietro Tiphaine Germain. "Quest'anno non ho ancora preso parte nessuna gara. Come sempre, inizierò la stagione con una certa calma. La mia prima gara sarà a fine aprile, su una distanza di circa 100 chilometri".



