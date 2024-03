A Pasqua aperto un hotel su 4, non è un test per l'estate

Pochi aerei, ancora poco caldo e pochi alberghi aperti: le vacanze di Pasqua non saranno per il turismo in Sardegna una prova generale dell'estate 2024. Molto movimento interno, con la corsa a ristoranti e agriturismo, meglio se lontani da casa, ma al massimo cento o duecento chilometri. Negli hotel si dormirà una notte, al massimo due.

"Sarà soprattutto un turismo interno - conferma Paolo Manca, presidente regionale di Federalberghi - con le persone che si sposteranno dal nord al sud dell'Isola o viceversa. Ma va bene anche così. Il vero test sarà probabilmente nel ponte del 25 aprile: in quei giorni si potrà capire qualcosa di più". Pochi arrivi negli scali sardi dal resto dell'Italia e dall'estero: la summer season dei voli comincia proprio a fine marzo. E le polemiche sull'aumento dei biglietti di continuità territoriale hanno un po' smorzato gli entusiasmi dei sardi che magari avevano pensato a un weekend pasquale tra Roma e nord Italia.

Cagliari regge bene: nel periodo dal 28 marzo all'1 aprile a Elmas sono previsti tra i 65.000 e i 70.000 passeggeri, tra arrivi e partenze. I movimenti sono circa 420 e i posti in vendita quasi 77.000. Per quanto riguarda gli hotel, Federalberghi annuncia che ci sarà un aumento delle aperture del 5 per cento. Con un'offerta complessiva del 25 per cento delle strutture (il 5 per cento va ad aggiungersi al 20 per cento aperto tutto all'anno) e circa un venti per cento di posti letto. Insomma il turista che arriva o si muove in Sardegna troverà ospitalità in un albergo su quattro.

C'è un dato incoraggiante, però. "Rispetto all'anno scorso registriamo un maggior numero di prenotazioni per le vacanze estive - spiega Manca - Questo non significa che automaticamente i numeri saranno superiori a quelli del 2024, ma queste cifre rappresentano comunque un buon segnale". Anche gli alberghi di fascia alta si adeguano al turismo interno. E anche quest'anno si rinnova la proposta del Forte Village dedicata ai residenti in Sardegna per una Pasqua a due passi da casa. Con un pacchetto scontato del 10 per cento per chi vive nell'Isola, tra sport, mare e natura.

Per un'invasione di turisti non sardi bisognerà aspettare dal mare l'approdo delle navi da crociera: martedì 2 aprile saranno a Cagliari la Costa Smeralda e la Spirit of discovery. Pasquetta sportiva per i tifosi rossoblù: proprio il giorno dedicato alla gita fuori porta il calendario della Serie A ha fissato la gara Cagliari-Verona alle 15. C'è il sold out: oltre 16mila potenziali turisti saranno alla Domus.

Intanto è corsa alla prenotazione di ristoranti e agriturismi: c'è ancora disponibilità, ma man mano che si avvicinano Pasqua e Pasquetta si rischia di rimanere senza un posto a tavola.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA