Traffico in aumento per Pasqua negli aeroporti del nord Sardegna

Circa 62mila passeggeri in poco più di un weekend, per un totale di 424 voli, un network di 50 collegamenti, 23 in Italia e 27 all'estero, in direzione di 14 Paesi, con una crescita di passeggeri del 12% rispetto alla Pasqua dello scorso anno. Sono i numeri attesi dai due aeroporti del nord Sardegna per il periodo compreso tra il 28 marzo e il 2 aprile.

Ad Alghero sono previsti circa 27mila passeggeri, per un totale di 184 movimenti e un'offerta di oltre 35mila posti con un network di 20 collegamenti con 10 Paesi. Ryanair collegherà lo scalo internazionale Riviera del Corallo con Bergamo, Bologna, Malpensa, Napoli, Palermo, Pisa, Venezia, Bruxelles, Billund, Londra, Cork, Dublino, Katowice, Bratislava, Barcellona, Madrid e Budapest; Aeroitalia assicurerà le tratte con Roma Fiumicino e Milano Linate, Wizz Air volerà da Bucarest.

A Olbia si stima un traffico di circa 35mila passeggeri, per un totale di 240 movimenti e un network di 30 collegamenti, 14 domestici e 16 internazionali verso sette Paesi, operati da otto compagnie aeree. Nello specifico Volotea collegherà il Costa Smeralda con Bergamo, Bologna, Fiumicino, Torino, Venezia e Verona, Aeroitalia con Fiumicino e Linate, easyJet con Bergamo, Malpensa, Napoli e Venezia, mentre la new entry Ryanair il 2 aprile inaugurerà i collegamenti con Bergamo e Bologna.

Quanto ai collegamenti esteri, si volerà da e per lo scalo olbiese con easyJet verso Nizza, Berlino, Londra, Luton, Amsterdam, Basilea e Ginevra, con Transavia per Parigi, con Eurowings per Amburgo, Colonia, Dusseldorf e Stoccarda, con Lufthansa per Francoforte e Monaco, con Volotea per Barcellona e con Edelweiss per Zurigo.



