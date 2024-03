Laore Sardegna premiata per la qualità delle mense scolastiche

Laore Sardegna ottiene il premio 'Promotori di cultura alimentare sana e sostenibile'. Il riconoscimento per questa categoria è stato assegnato a Roma in occasione del "Summit della mensa scolastica, sana, sostenibile e opportunità per il paese" organizzato da Foodinsider, osservatorio sulle mense scolastiche. A ritirarlo, in rappresentanza dell'agenzia e del servizio sviluppo rurale responsabile dell'attività, sono stati i tecnici Andrea Cerimele e Francesco Sanna.

Laore sostiene un processo di qualificazione del servizio di ristorazione scolastica, accompagnato da attività di educazione alimentare all'interno e fuori delle scuole. Tra i risultati delle politiche, la diffusione di mense che applicano i criteri ambientali minimi e si legano alla biodiversità dei prodotti locali, oltre alla costruzione di nuove professionalità all'interno delle fattorie didattiche che diventano poli educativi sul territorio. "Saperi in campagna", "Didattica in fattoria", "Laboratori del gusto", "Mensarda", sono solo alcuni dei progetti messi in campo a sostegno della mensa di qualità.

"Vogliamo condividere il premio con aziende agricole, enti locali, istituzioni scolastiche e sanitarie, tutte e tutti coloro che insieme a noi si impegnano a dare agli alunni delle scuole dell'Isola cibo buono, sano e sostenibile", ha commentato Marcello Onorato, direttore generale di Laore Sardegna.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA