Import-export in calo in Sardegna ma cresce settore nautico

In Sardegna calano export e import. Lo rivela uno studio della Camera di Commercio di Sassari. Nel 2023 le vendite all'estero sono diminuite di 2,2 miliardi di euro rispetto al 2022, e gli acquisti si riducono di 2,6 miliardi. Il saldo tra esportazioni e importazioni migliora e sfiora i 3 miliardi. Tra le esportazioni, i raffinati del petrolio valgono 5,6 miliardi (2 miliardi in meno rispetto al 2022, -26,2%) pari all'83% del totale.

Focalizzandosi sul nord Sardegna, lo studio rileva che l'interscambio commerciale del 2023 vale per l'area circa 937 milioni di euro: 701 milioni di importazioni e 236 milioni di esportazioni. Le importazioni di carbone, nonostante un calo da 160 milioni rispetto al 2022 e una perdita del 18,6%, rappresentano il 43% del valore dei prodotti importati: 303 milioni. Seguono pesci e molluschi conservati e lavorati, pari a 40 milioni, in calo del 31% rispetto al 2022. Tra i principali partner commerciali in questo ambito, l'Ecuador vale 11,5 milioni.

Le esportazioni ammontano a circa 235 milioni. La parte del leone la fa, con circa il 40%, il lattiero-caseario. Oltre l'80% vola negli Usa, poi Canada e Germania. Cresce l'apprezzamento dei formaggi del nord Sardegna anche nel mercato svizzero, che nel 2023 è andato oltre i 2 milioni di euro. Cala invece l'export di prodotti chimici di base (-35%) e bevande (-7%), mentre aumenta del 2% l'esportazione di su legno e sughero. Pur restando primo, il mercato Usa cala del 6,5, quello tedesco per i prodotti chimici del 38%. È boom, invece, per navi e imbarcazioni. Si passa dai 3 milioni di euro del 2020 ai 26 del 2023. La crescita è frutto soprattutto della presenza tra i partner commerciali delle Isole Cayman, dove vengono destinati oltre 7,5 milioni di imbarcazioni. Bene anche Malta, dove si passa da 485mila euro di venduto nel 2022 a 6 milioni nel 2023, e Panama, mercato sconosciuto fino al 2022, verso il quale lo scorso anno sono partiti prodotti navali per oltre 2 milioni.

Per il presidente della Camera di Commercio di Sassari Stefano Visconti, "si rilevano interessanti ambiti in crescita, come la nautica, e la tenuta di filiere storiche, come l'industria casearia".



