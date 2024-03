E-Distribuzione rinnova e potenzia linee elettriche a Cagliari

E-Distribuzione, la Società del Gruppo Enel concessionaria del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica e di gestione della rete elettrica di media e bassa tensione, sta investendo ingenti risorse nel Comune di Cagliari per il potenziamento delle infrastrutture elettriche esistenti e la realizzazione di numerosi nuovi impianti.

Gli interventi prevedono potenziamento, innovazione tecnologica e miglioramento della qualità del servizio in tutta la città: firmata una convenzione con l'amministrazione comunale sulle modalità di gestione snelle, coordinate ed efficaci.

La convenzione prevede principalmente una semplificazione del processo di permitting, attraverso l'emissione delle singole autorizzazioni alla manomissione del suolo sulla base dell'autorizzazione unica già rilasciata (con la necessità solo del pagamento dei relativi tributi ed un elaborato grafico semplificato), tempi certi per la presentazione delle istanze e l'emissione delle ordinanze, e infine garanzie da parte di E-Distribuzione sulla qualità e sui tempi di esecuzione dei ripristini.

Altro punto per ridurre quanto più possibile i disagi alla cittadinanza, è che E-Distribuzione programmerà le attività in stretta sinergia con il comune, per armonizzare le proprie tempistiche di intervento con le esigenze derivanti dalla presenza di eventuali cantieri comunali insistenti sulle medesime aree ogni qualvolta sarà possibile.

"Siamo molto felici di mettere E-Distribuzione nelle migliori condizioni per sviluppare i progetti di potenziamento delle infrastrutture elettriche in città, con l'utilizzo di fondi Pnrr - dice il sindaco di Cagli L'interesse principale dell'Amministrazione è garantire energia per tutte le attività svolte in città." Secondo Marcello Coffaro, responsabile Area Sardegna Operativa di E-Distribuzione afferma, "il progetto di E-Distribuzione per Cagliari si inserisce in una più ampia programmazione a livello nazionale e regionale, l'azienda investirà, infatti, i fondi del Pnrr per incrementare la capacità della rete elettrica di ospitare e integrare l'ulteriore generazione distribuita da fonti rinnovabili, aumentare la capacità e potenza a disposizione delle utenze per favorire l'elettrificazione dei consumi energetici, aumentare la resilienza del sistema elettrico con conseguente riduzione della probabilità di guasti e comunque di diminuzione della durata e dell'entità di interruzioni di corrente, in particolar modo in caso di stress derivante da fenomeni climatici estremi".



