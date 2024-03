15 chili di marijuana nell'ovile, tre arresti a Belvì

Nascondevano 15 chili di marijuana nella loro azienda agricola in agro di Belvì, trovata dai carabinieri della stazione del paese in collaborazione con la squadriglia di S'Arcu di Tascusì, durante una perquisizione. Tre allevatori di Desulo sono stati arrestati con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Dopo l'interrogatorio del Gip, uno degli indagati è tornato in libertà, mentre gli altri due sono stati scarcerati a sottoposti all'obbligo di presentazione giornaliera.

I militari mentre perquisivano l'azienda agricola gestita a livello familiare dai tre allevatori, hanno rinvenuto prima alcune cartucce, cosa che li ha spinti ad approfondire le ricerche, estendendole anche agli altri edifici di pertinenza dell'azienda. Nel corso della perquisizione hanno rinvenuto 78 cartucce calibro 12, illegalmente detenute, e un grande sacco di plastica contenente gli oltre 15 chili di marijuana.

La droga e le munizioni sono stati posti sotto sequestro.





