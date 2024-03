Cgil-Cisl-Uil a Todde, 'avviare subito un confronto'

"L'avvio di un confronto, non appena sarà possibile dopo l'insediamento della Giunta, nel comune obiettivo di lavorare per migliorare le condizioni dei lavoratori e dei cittadini, delle donne e degli uomini, dei giovani e degli anziani della Sardegna". E' quanto chiedono i segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil - Fausto Durante, Gavino Carta e Francesca Ticca - in una lettera inviata alla neo presidente della Regione Alessandra Todde.

Dopo aver espresso i complimenti per l'elezione e gli auguri di buon lavoro, i segretari assicurano "il fattivo contributo, di analisi e proposta, alle azioni di indirizzo politico che la nuova maggioranza della Regione si accinge a portare avanti".

Cgil, Cisl e Uil aggiungono: "Affinché quel contributo sia proficuo e costruttivo, come è nello spirito delle nostre organizzazioni sindacali, crediamo sia necessario improntare le relazioni fra sindacato e presidenza della Regione e Giunta regionale a uno spirito collaborativo fondato sul dialogo e sul confronto costante su tutti i temi che riguardano il futuro della nostra Isola, dalle priorità che con evidenza riguardano emergenze specifiche, alla più generale programmazione di lungo respiro".

Poi, in conclusione: "Come organizzazioni sindacali confederali - scrivono Durante, Carta e Ticca - abbiamo una visione ampia e siamo portatori di interessi collettivi sui quali confidiamo che questa maggioranza vorrà misurarsi anche investendo sul valore e sulla risorsa che le intelligenze dei lavoratori rappresentano".



