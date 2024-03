Cisl pensionati a Todde, 'sanità e povertà sono le emergenze'

Sanità e povertà: sono le emergenza che la Cisl pensionati della Sardegna ha voluto evidenziare alla nuova presidente della Regione in una lettera aperta inviata dopo la sua proclamazione.

Il segretario generale della Fnp, Alberto Farina, che firma la lettera dopo gli auguri alla governatrice, segnala le criticità nei due settori: "La sanità è stata tema costante della sua campagna elettorale e indicata tra le priorità del suo impegno - scrive -. Le carenze organizzative del sistema sanitario e lo scaricabarile sistematico tra i diversi livelli di responsabilità producono effetti devastanti sui pazienti, soprattutto anziani, maggiori fruitori dei servizi socio-sanitari-assistenziali. Quasi il 20% di loro, tra cui molti disabili - precisa - rinuncia a curarsi per mancanza di risorse finanziarie".

Per la Cisl pensionati serve in particolare "una riforma della medicina territoriale da realizzare senza prescindere dalle specificità dell'Isola, dalla tipologia degli insediamenti, dai reali bisogni delle comunità". Poi la povertà che pesa soprattutto sugli anziani.

Per il sindacato "una delle cause dei ripetuti fallimenti dei tentativi di riordino, anche parziale, del sistema sanitario sardo è stata la mancanza del confronto continuo della Giunta con i sindacati sulle questioni riguardanti direttamente lavoratori, pensionati, anziani e famiglie". Per questo la Cisl sottolinea "la necessità del dialogo costante con i sindacati portatori, con altri, degli interessi della comunità".



