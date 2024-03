Una guida per i servizi delle politiche sociali di Quartu

Uno strumento per conoscere tutti i servizi erogati dall'assessorato alle Politiche Sociali e Generazionali del Comune di Quartu: la nuova Guida ai servizi è stata presentata al centro polifunzionale di via Zara. Sarà distribuita al Municipio, in tutte le sedi istituzionali, nelle farmacie, negli ambulatori, nelle parrocchie.

Per la distribuzione della Guida saranno utilizzati i fruitori del reddito di inclusione sociale (Reis), già al centro di una serie di attività di utilizzo all'interno dei progetti di comunità.

"Quello che andiamo a presentare oggi rappresenta la sintesi di tutto il lavoro svolto in questi tre anni di consiliatura", ha dichiarato l'assessore Marco Camboni- in percorso che ci ha visto impegnati fin dall'inizio da un lato nel rafforzamento delle risorse umane da parte del Servizio Sociale professionale, dall'altro nel reperimento di luoghi fisici dove poter strutturare in maniera costante e continuativa quel contatto con gli utenti che spesso in passato è mancato".

Stampata per ora in 2000 copie, la Guida si presenta sotto forma di un quadernetto che offre una mappa sugli oltre 50 servizi forniti.



