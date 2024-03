Sardegna: Truzzu, 'Isola spaccata in due, non escludo ricorsi'

"I dati ufficiali del Tribunale testimoniano che c'è una Sardegna spaccata in due, in cui i due principali candidati sono andati praticamente avanti quasi di pari passo, con un distacco di appena 3mila voti su oltre 750mila elettori". È la prima analisi dopo la proclamazione ufficiale degli eletti di Paolo Tuzzu (FdI), candidato di centrodestra sconfitto, che alla luce del risultato non esclude di valutare eventuali ricorsi: "Ora noi, Fratelli d'Italia e io, esamineremo tutti i verbali per capire se ci sono gli spazi per eventuali ricorsi, vista la differenza e le tante schede nulle", precisa il sindaco di Cagliari.

"Penso che questo lo si debba a tutti, non solo a chi ci ha sostenuto, ma ovviamente anche alla correttezza dei risultati elettorali - aggiunge - Ovviamente, come sempre ho detto, ho riconosciuto la vittoria di Alessandra Todde, a cui faccio nuovamente gli auguri - ribadisce Truzzu -, nella speranza che possa fare il meglio per la Sardegna e per i sardi e anche nella speranza che si abbia la capacità di tenere conto del quadro che è emerso".

In ogni caso il leader del centrodestra già promette "un'opposizione costruttiva sui temi, attenta a fare gli interessi della Sardegna e dei sardi". Ma chiarisce: "Speriamo che questo clima voglia essere percepito anche dall'attuale maggioranza, perché è fondamentale che questi cinque anni non risultino di scontro su ogni singola questione, ma che possano essere anche un'opportunità per risolvere alcuni problemi atavici dei sardi - evidenzia - e per risolverli bisogna farlo insieme, senza lo scontro che purtroppo, invece, ho rilevato anche nelle dichiarazioni di questi primi giorni post elezioni".





