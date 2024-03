Nessun ordigno, rientrato l'allarme bomba al Tribunale di Tempio

Nessuna bomba: è rientrato l'allarme lanciato questa mattina da una segnalazione anonima al 112 che parlava di un ordigno all'interno del Tribunale di Tempio Pausania. Gli agenti del commissariato, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza ed evacuazione dello stabile di via Limbara, non hanno trovato alcuna bomba. I dipendenti e gli avvocati che sono stati fatti uscire all'esterno al momento della segnalazione, sono ora rientrati nelle aule e l'attività del Palazzo di giustizia è ripresa regolarmente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA